Энергодар, Украина, , 15:11 — REGNUM Город Энергодар и Запорожская АЭС снова попали под обстрел со стороны вооружённых украинских формирований. Об этом 13 августа сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Запорожская АЭС

«Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», — написал он в своём сообщении.

Также Рогов пообещал позднее сообщить подробности произведённого со стороны ВСУ обстрела города и Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что подразделения Вооружённых сил РФ совместно с силами Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) освободили от киевских боевиков посёлок Пески в ДНР.