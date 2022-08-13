Мадрид, , 15:08 — REGNUM В результате обрушения сцены на фестивале Medusa в Валенсии (Испания) погиб один человек, ещё 40 — пострадали. Об этом 13 августа сообщает EFE.

«Число пострадавших на фестивале, где погиб 22-летний молодой человек, возросло до 40», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

Часть сцены на фестивале в муниципалитете Кульере обрушилась утром 13 августа из-за сильного порыва ветра.

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