Москва, , 15:07 — REGNUM Количество заявок на регистрацию программного обеспечения в России по итогам первой половины 2022 года выросло на 16,9% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Федерального института промышленной собственности (подведомственная организация Роспатента).

Программирование Elchinator

Всего за первые шесть месяцев текущего года в России подано 13 706 заявок на регистрацию программного обеспечения для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем. В сравнении с тем же периодом 2021 года показатель вырос на 16,9%, в сравнении с первой половиной 2020 года — на 83,4%.

Отмечается, что рост поданных заявок преимущественно произошёл за счёт активности российских разработчиков. Доля российских заявок достигла 99,7%.

«Желание заявителей зарегистрировать исключительные права на создаваемое программное обеспечение свидетельствует о стабильном развитии национального рынка в условиях импортозамещения, разработке отечественными предприятиями инновационной продукции, способной не только заменить, но и превзойти зарубежные аналоги», — отметил глава Роспатента Юрий Зубов.

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