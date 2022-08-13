Вашингтон, 13 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Федеральный закон «Патриотический акт», принятый в США в 2001 г. по предложениям Джо Байдена, был преступлением. Об этом 13 августа заявил сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс.

Gage Skidmore Джо Байден

Уотерс обратил внимание на то, что, как заявлял сам Байден, «Патриотический акт» основан на его предложениях.

«Это человек, который подготовил «Патриотический акт». Я знаю, что это не военное преступление. Это было преступлением, но не военным», — отметил Уотерс в беседе с RT.

Данный закон, принятый в США в октябре 2001 г., дал правительству и полиции более широкие полномочия по надзору за населением.

Также Уотерс заявил, что американцы совершили ошибку, когда попытались продвинуть НАТО к границам России.