Луганск, 13 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика (ЛНР) шестой день не подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Об этом 13 августа заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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«Последний обстрел у нас был по Алчевску, когда у нас был прилёт по жилому зданию, когда у нас один человек погиб, ребёнок пострадал и ещё полтора десятка людей получили разной степени ранения», — рассказал он в эфире телеканала «Соловьёв.Live».

Он также добавил, что в результате последнего обстрела пострадали несколько десятков квартир.