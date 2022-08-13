Ирбит, Свердловская область, 13 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко выиграл первый турнир после четырёхлетней дисквалификации. 13 августа он стал победителем Открытого первенства города Ирбит по лёгкой атлетике (Свердловская область).

Прыжки в высоту

Лысенко выиграл с результатом 2,31 метра. Также он попытался преодолеть высоту в 2,35 метра, но его попытки не увенчались успехом.

Лысенко победил действующего чемпиона России Илью Иванюка, который занял второе место с результатом 2,28 м. Замкнул тройку Никита Курбанов, который прыгнул на 2,24 м.

Напомним, Лысенко является серебряным призёром чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года. В 2018-м он был отстранён за пропуск трёх допинг-тестов в течение года, после чего предоставил поддельные справки по двум случаям.