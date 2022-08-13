Москва, , 14:57 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил РФ совместно с силами Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) освободили от киевских боевиков посёлок Пески в ДНР. Об этом 13 августа сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армия России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также ударами российских высокоточных ракет большой дальности морского и наземного базирования, и реактивных систем залпового огня в Харьковской области было уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военных 30-й механизированной бригады киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела киевскими боевиками Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель.