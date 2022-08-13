Донецк, , 14:57 — REGNUM Украинские солдаты открыли огонь по сдавшимся бойцам ВСУ, которых начали эвакуировать военные из батальона «Сомали» ДНР. Об этом 13 августа сообщает Telegram-канал «Известий».

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На кадрах видно, как уходящие из-под обстрела бойцы «Сомали» укрываются в блиндаже вместе с напуганными сдавшимися военными ВСУ, в направлении которых открыли огонь их же однополчане.

Ранее военнослужащие батальона ВСУ «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли детский сад «Золотая рыбка» в подконтрольном Киеву поселке под Донецком.