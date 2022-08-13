Баку, , 14:53 — REGNUM Минобороны Азербайджана заявило об обстреле на госгранице с Арменией и в Карабахе.

Как отмечается в сообщении, позиции азербайджанской армии подвергались обстрелу «в целом 8 раз», в том числе «один инцидент связан с обстрелом позиций азербайджанской армии, дислоцированных в направлениях Кельбяджарского района (Карабах)».

Минобороны Армении в свою очередь назвало сообщения «очередной дезинформацией», а обстановка — «относительно стабильна» и находится под контролем армянских ВС.