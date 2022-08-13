Киев, 13 августа, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Власти Украины намерены создать электронную очередь для пересечения госграницы, пишет «Страна» со ссылкой на правительство.

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

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По расчетам властей, мера ускорит прохождение людей и автомобилей на пунктах пропуска.

Накануне контролирующие часть Запорожской области киевские власти изменили правила выезда на неконтролируемую территорию через Запорожскую область. С 12 августа заявки будут подаваться только в электронном виде по обновленной форме.