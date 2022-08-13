Донецк, , 14:44 — REGNUM В результате обстрела киевскими боевиками Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель. Об этом 13 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В результате обстрела Куйбышевского района Донецка по улице Угольной погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что согласие украинской стороны на переговоры с Москвой будет означать поражение киевского режима и Европы.