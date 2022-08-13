Донецк, 13 августа, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:20 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Между тем, новые прилеты по Донецку: еще 8 натовских снарядов выпущено со стороны ВСУ.