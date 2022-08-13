Москва, 13 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Самыми популярными марками китайских автомобилей по итогам продаж в июле 2022 года стали Chery, Geely и Haval. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Chery.ru Автомобиль Chery Tiggo 5

В июле жители России приобрели 2577 новых автомобилей марки Chery. В сравнении с тем же месяцем прошлого года продажи снизились на 37,6%.

Самой популярной моделью этого бренда по итогам июля стал кроссовер Tiggo 7 Pro. Второе место занял компактный кроссовер Chery Tiggo 4, третье — Chery Tiggo 8 Pro.

В тройку самых популярных китайских брендов по итогам июльских продаж также вошли Geely и Haval. Объёмы продаж этих марок составили 2323 и 2155 автомобилей соответственно.

В июле 2022 года на автомобили китайских брендов пришлось 24% от общего объёма продаж новых легковых авто в России. В первом квартале 2022 года на долю авто китайских марок приходилось не более 10% от общего объёма продаж.