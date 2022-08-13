Донецк, , 14:38 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:30 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм. 13:30 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм», — отмечается в сообщении.

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