Токио, 13 августа, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Тайфун «Меари» приблизился к Токио, он несет с собой шквалистый ветер и ливень.

Carlos ZGZ Япония

Тайфун «Меари», которому в Японии присвоен порядковый номер 8, до этого бушевавший над Тихим океаном, несколько часов назад обрушился на побережье острова Хонсю в районе префектуры Сидзука и движется к Токио.

Из-за тайфуна отменено движение паромов в префектуре Тиба, Канагава, Ибараки. В префектуре Тиба синоптики зафиксировали смерч.

Авиакомпании отменили более 200 авиарейсов.