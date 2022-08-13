Братислава, 13 августа, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Власти Словакии приняли решение о передаче киевскому режиму своих истребителей МиГ-29. Об этом 13 августа сообщает государственный телеканал RTV со ссылкой на министра обороны страны Ярослава Надя.

Mil.ru МиГ-29

При этом количество названных истребителей советского производство не уточняется, однако ранее сообщалось, что у словацкой армии на вооружении имеется 11 самолетов МиГ 29.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля стало известно, что Словакия может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29 к концу августа текущего года.