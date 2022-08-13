Москва, 13 августа 2022, 14:31 — REGNUM Новейшее самоходное артиллерийское орудие «Магнолия», созданное для использования в Арктике, успешно прошло испытания высокими температурами, сообщает пресс-служба концерна «Уралвагонзавод».
Решение о проверке «Магнолии» в реальных условиях в Арктике принимает Минобороны России.
«Магнолия» на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ создана в ЦНИИ «Буревестник» в рамках опытно-конструкторской работы «Набросок». В семейство данных орудий входят также 82-мм самоходный миномет «Дрок» и 120-мм самоходка «Флокс».