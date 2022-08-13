Москва, , 14:28 — REGNUM Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева, известная по ролям в фильмах «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Поднятая целина», «Финист — Ясный сокол», получила травму и была госпитализирована в Москве. Об этом 13 августа передает РЕН ТВ.

91-летняя звезда «Тихого Дона» упала и ударилась головой у себя дома в центре столицы.

У актрисы от первого брака с коллегой Александром Белокринкиным есть сын Павел. Звезда «Тихого Дона» призналась, что жалеет о разводе с отцом ребенка.