Дмитров , Московская область, 13 августа 2022, 14:20 — REGNUM Золото в соревнованиях по гольфу на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта завоевал представитель Московской области Давид Нагиев.
По итогам трёх раундов Нагиев показал результат 209 ударов. Второе место занял Сергей Миронов, у которого 216 ударов. Замкнул тройку Владимир Осипов с результатом 220 ударов.
В женских соревнованиях победу одержала Полина Марина (211). Второе и третье места заняли Вера Маркевич (215) и Екатерина Петрова (215).