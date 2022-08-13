Дмитров , Московская область, 13 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Золото в соревнованиях по гольфу на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта завоевал представитель Московской области Давид Нагиев.

Гольф

По итогам трёх раундов Нагиев показал результат 209 ударов. Второе место занял Сергей Миронов, у которого 216 ударов. Замкнул тройку Владимир Осипов с результатом 220 ударов.

В женских соревнованиях победу одержала Полина Марина (211). Второе и третье места заняли Вера Маркевич (215) и Екатерина Петрова (215).