Хельсинки, , 14:15 — REGNUM На слова главы минобороны Эстонии Ханно Певкура о том, что после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО), Балтика станет «внутренним морем НАТО» и якобы будет перекрыт Финский залив для кораблей ВМФ России, резко отреагировали читатели финского портала Iltalehti.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Это начинает выглядеть тревожно. В России уже простые люди говорят о нашей русофобии. Нас втянули в конфликт, в котором мы ни в коем случае не должны участвовать и разжигать новые разногласия», — написал в ответ на этом пользователь с ником Harri_Kivel.

«Эстонии не нужно сначала создать собственную армию?», — задался вопросом Ervasti.

«Финляндия должна отказаться от такой чепухи. Бессмысленная, а местами и глупая угроза. Ей незачем без нужды закручивать гайки в Финском заливе или у ворот Санкт-Петербурга. Это ни в коей мере не отвечает интересам Финляндии. От бряцания оружием до реальной стычки недалеко. В Эстонии нет традиции самостоятельной ответственности за собственную безопасность и оборону. Легко говорить не по делу либо в группе превзойти собственные или групповые возможности», — подчеркнул пользователь М.

«Мне просто интересно, какие ракеты использует, например, Финляндия? Насколько я знаю, в её истребителях есть несколько забавных орудий. Только ими через Финский залив даже не постреляешь. Эстония и Финляндия слишком сильно верят в статью НАТО о взаимовыручке. Её даже не проверяли в реальных условиях. Так что давайте забудем обо всём этом. Вот и всё», — отметил pass_menp.

«Финляндия и Эстония? Наверное, скорее Финляндия и НАТО. У самой Эстонии ничего нет», — добавил MattiAalto.

«Не думаю, что России понравится блокада Санкт-Петербурга, почему бы нам не оставить эти международные морские районы в покое…», — заключил Mika_Prinkkil.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа министр обороны Эстонии Ханно Певкур высказал мнение, что после вхождения Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море станет его «внутренним морем».