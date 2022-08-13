Москва, , 13:03 — REGNUM Год назад в России прошла премьера снятого на основе реальных событий фильма «Солнцепёк». Актуальность кинокартина не теряет и по сей день. Более того, фильм, по большому счету, стал предвещающим разворачивающиеся на Украине и в Донбассе сегодня события. Было понятно, что обострение конфликта в Донбассе неизбежно. Авторы киноленты подняли вопросы, о которых общественность уже начала забывать: на территории ЛНР и ДНР уже давно происходит нескрываемый геноцид русскоязычного населения. Однако об этом последние годы помнила только российская сторона. О выходе киноленты на экраны напомнил автор UTRO.RU Алексей Суконкин.

Фильм, вдохновителем которого стал российский бизнесмен Евгений Пригожин, рассказывает о самом начале конфликта в 2014 году. Тогда на Украине после переворота начали пропагандировать неонацистскую идеологию. Жители Донбасса были против подобных проявлений. Однако вместо того, чтобы выслушать население, Киев натравил на них ВСУ и нацбатальоны, которые должны были показать «кто в доме хозяин».

Героям киноленты пришлось столкнуться со всеми проявлениями киевского режима: с оголтелым нацизмом, мародерством, страхом и многочисленными лишениями. И это было только начало. С годами конфликт не был разрешен мирным путем: украинская власть не желала принимать во внимание мнение русскоязычного населения. Обострение конфликта было неизбежным, о чем в фильме «Солнцепёк» был дан ясный посыл. Киев готовился к более жесткому нападению на жителей Донбасса.

Спустя полгода после премьеры киноленты российская сторона приняла решение вмешаться, чтобы защитить жителей ЛНР и ДНР. Если для кого-то еще остаются вопросы, зачем это было необходимо, все ответы есть в киноленте «Солнцепёк», детально раскрывающей всю суть происходящего. Отметим, что подобные фильмы необходимы: с помощью них можно противостоять подмене понятий и лучше понимать о происходящем в мире. Остается надеяться, что по мотивам сегодняшних событий тоже будет снят документальный или художественный фильм. Необходимо, чтобы общественность понимала, с чем приходится жить населению Донбасса последние восемь лет и какую роль занимает Россия при их спасении.

Напомним, специальная военная операция ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины и Донбасса проходит с 24 февраля 2022 года. Одной из приоритетных задач миссии президент России Владимир Путин назвал защиту русскоязычного населения от украинского геноцида.