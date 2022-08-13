Кемерово, 13 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 269 человек. 36 заболевших госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии в регионе подтверждено 169 866 случаев инфицирования. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 165 358 пациентов, в том числе 94 за последние сутки.

Зарегистрировано два новых летальных случая от COVID-19. Общее число жертв коронавируса в Кузбассе, по данным на 13 августа, достигло 2545.