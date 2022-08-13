Киев, , 14:01 — REGNUM Согласие украинской стороны на переговоры с Москвой будет означать поражение киевского режима и Европы. Об этом 13 апреля заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому изданию «Бабель».

Михаил Подоляк Официальное интернет-представительство президента Украины

«Переговоры с РФ на сегодняшний день будут означать лишь одно: что Россия выиграла. Это — зафиксированное поражение Украины, зафиксировано поражение Европы, демократических ценностей как таковых», — сказал он, комментируя слова эксперта из Британии Тимоти Эша о том, что такие переговоры могут возобновиться осенью 2022 года.

Также Подоляк добавил, что, как он считает, факт таких переговоров может «зафиксировать цивилизационную катастрофу» и за их начало якобы последует падение «всей глобальной системы безопасности».

При этом советник главы офиса украинского президента добавил, что, по его мнению, Киев уже заплатил высокую цену, которая дороже, чем возможность немедленного прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали, что ударами высокоточных ракет в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области было уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ.