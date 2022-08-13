Донецк, 13 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. ВСУ снова обстреляли Горловку в ДНР натовскими снарядами. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:15 — н.п. Курдюмовка — н.п. Горловка: выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Зайцево, Гольмовский и Новобахмутовку в ДНР.