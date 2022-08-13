Кунгур, Пермский край, , 13:52 — REGNUM В Кунгуре Пермского края 30-летнюю женщину будут судить за совершение 28 имущественных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

Суд ИА REGNUM

Всего даме вменяют кражу, 21 мелкое хищение и покушения на совершение преступлений. Все противоправные деяния она совершила в марте–июле в магазинах города.

По данным следователей, гражданка похищала продукты питания средства гигиены, а также постельное бельё и предметы одежды. Из одного магазина она умудрилась вынести 35 плиток шоколада.

Похищенный товар женщина продавала, а вырученные деньги тратила на свои нужды. Теперь её ожидает судимость и возможный срок в колонии.

Добавим, по данным Верховного Суда России, в 2021 году большинство приговоров суды вынесли по уголовным делам о совершении краж. А поступило за год таких дел для рассмотрения 201 570. Приговоров было вынесено 143 297.