Донецк, 13 августа 2022, 13:50 — REGNUM ВСУ обстреляли Зайцево, Гольмовский и Новобахмутовку в ДНР. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:20 — н.п. Жованка — н.п. Зайцево (южное): выпущено 7 мин калибром 120 мм; ️12:45 — н.п. Николаевка Вторая — н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; ️12:50 — н.п. Валентиновка — н.п. Новобахмутовка: выпущено 8 мин калибром 120 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ДНР 40 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 «Лепесток», применяемых ВСУ.
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