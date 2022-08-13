Донецк, , 13:50 — REGNUM ВСУ обстреляли Зайцево, Гольмовский и Новобахмутовку в ДНР. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:20 — н.п. Жованка — н.п. Зайцево (южное): выпущено 7 мин калибром 120 мм; ️12:45 — н.п. Николаевка Вторая — н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; ️12:50 — н.п. Валентиновка — н.п. Новобахмутовка: выпущено 8 мин калибром 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ДНР 40 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 «Лепесток», применяемых ВСУ.

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