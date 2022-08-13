Санкт-Петербург, 13 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В данный момент аграрии из России уже собрали 78 миллионов тонн зерна и этим обеспечили продовольственную безопасность нашей страны. Об этом 13 августа сообщил на чемпионате России по пахоте в Ленинградской области директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

Nstrumenttorg.ru Зерно

«На вчерашний день российские аграрии намолотили 78 миллионов тонн зерна. Тем самым мы уже гарантировали обеспечение своей продовольственной безопасности», — приводит его слова РИА Новости.

Также Некрасов указал, что темпы уборки урожая в России, невзирая на сложности с погодой и другие проблемы, не являются критическим фактором в развитии сельского хозяйства страны.

Отметим, в 2021 году в России было собрано в общей сложности 120,656 миллиона тонн зерна и в том числе 75,94 миллиона тонн пшеницы.