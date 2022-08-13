Москва, , 13:44 — REGNUM Синхронистки сборной России Светлана Колесниченко и Варвара Субботина стали победительницами в дуэте в технической программе на Спартакиаде по летним видам спорта. Они завоевали золото, набрав 97,3896 балла.

Синхронное плавание (сс) o.did

Второе место заняли Дарья Огородникова и Полина Ларцева, представляющие юниорскую сборную России. Их результат составил 93,5309 балла.

Замкнули тройку Валентина Герасимова и Валерия Лазарева из сборной Санкт‑Петербурга, которые набрали 90,3143 балла.

Всероссийская Спартакиада проходит с 10 августа по 2 октября. Соревнования пройдут в 12 регионах России.