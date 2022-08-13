Кызыл, , 13:40 — REGNUM В Туве за последние три года по федеральной программе жильём обеспечили 893 детей-сирот. До конца года крышу над головой получат ещё 192 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Новостройка в Кызыле Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

Как отмечается, в этом году у сирот появилась возможность получить сертификат на жильё. На субсидирование этой меры поддержки выделено более 21 млн рублей.

«Всего на получение таких сертификатов поступило 30 заявок. По 12 из них уже принято положительное решение, одна отклонена и ещё 17 будут рассмотрены на комиссии в ближайшие дни», — отметили в правительстве.

Одним из условий для получения выплаты является непрерывная трудовая деятельность не менее шести месяцев на основании служебного контракта и не менее года как самозанятые. Размер выплаты в Кызыле составляет 1,7 млн рублей, для районов — 1 млн рублей.