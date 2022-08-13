Москва, 13 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Пользователи платной подписки Telegram Premium получили возможность блокировки голосовых сообщений и ряд других новых функций. Об этом сообщается в корпоративном блоге Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Дополнительные функции для обладателей платной подписки добавлены в новой версии мессенджера. Одной из таких функций стала возможность создания новых эмодзи и поддержка новых анимированных эмодзи.

Также у пользователей подписки Telegram Premium появилась возможность запрета отправки входящих голосовых и видеосообщений. Пользователи могут настроить исключения для отдельных контактов или групп контактов.

Администрация мессенджера Telegram запустила платную подписку в июне 2022 года. Telegram Premium позволяет загружать файлы объёмом до 4 ГБ и увеличивает многие другие ограничения платформы.

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, что введение платной подписки позволит компании покрыть свои расходы. Ранее в мессенджере также появилась реклама, отображающаяся в открытых Telegram-каналах.