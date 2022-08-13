Москва, 13 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В ходе контрбатарейной борьбы ВС России подавили два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в ДНР. Об этом 13 августа сообщили в Минобороны России.

Минобороны России РСЗО «Град»

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«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода РСЗО «Град» в районах н. п. Соледар и Артёмовск, три артиллерийских взвода орудий «Акация», а также 5 взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах н. п. Дзержинск, Майорск, Северск, Звановка, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Краматорск ДНР уничтожена пусковая установка HIMARS.