Стокгольм, 13 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В июле 2022 года цены на продукты в Швеции возросли в среднем на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало самым высоким показателем с середины 1980-х годов. Это следует из обнародованного 12 августа отчёта банка Nordea по инфляции в Швеции.

Покупка продуктов

«Что касается базовой инфляции (в июле 2022 года — ред.), цены на продукты продолжали быстро расти и оказались намного выше, чем ожидалось, увеличившись на целых 3,2 процента в месячном отношении и на 13,5% в годовом — самый высокий показатель в годовом исчислении с середины 1980-х годов», — указывается в документе.

При этом аналитик банка Турбьерн Исакссон заявил газете Aftonbladet, что «инфляция цен на продукты свирепствует», назвав такие цифры очень большим ростом. Также, по данным издания, в наибольшей степени в стране подорожали огурцы и кофе, а меньше всего — сладости, алкогольные напитки и табачные изделия.

Отметим, в мае 2022 году инфляция в Швеции достигла 7,2%, то стало самым высоким показателем с 1991 года.