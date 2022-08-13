Москва, , 13:21 — REGNUM Свыше 100 украинских националистов уничтожены в результате российских ударов в районе н. п. Старые Терны в ДНР. Об этом 13 августа сообщили в Минобороны России.

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«В результате сосредоточенных огневых ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооруженного формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населенного пункта Старые Терны Донецкой Народной Республики, уничтожено более 100 националистов и 10 единиц военной техники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артёмовск ДНР полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады ВСУ.

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