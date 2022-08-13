Москва, 13 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Велогонщица Алёна Иванченко стала победительницей в индивидуальной гонке на 26,7 км на Всероссийской Спартакиаде сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Москве.

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Представляющая Санкт-Петербург Иванченко выиграла золотую медаль, преодолев дистанцию за 42 минуты 7,79 секунды.

Второе место заняла Елизавета Ошуркова из Адыгеи, результат которой составил 44 минуты 30,39 секунды. Замкнула тройку Марина Уварова из Самарской области с результатом 44 минуты 36,39 секунды.