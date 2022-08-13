Москва, 13 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики (ДНР) полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады ВСУ. Об этом 13 августа сообщили в Минобороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Кроме того, высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожено до 170 националистов и 12 единиц военной техники.