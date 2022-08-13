Кемерово, 13 августа 2022, 13:16 — REGNUM 26 августа начнётся монтаж памятника воину-освободителю в Кемерове. Монумент станет частью мемориального комплекса героям-сибирякам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Кемеровской области.
По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, это часть работы по сохранению памяти о воинских и трудовых подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время.
«Работа, которую проделывают специалисты при создании памятника воину-освободителю, требует особых умений. Поэтому монумент будет воздвигнут в максимально возможные сроки при условии соблюдения всех необходимых технологий», — отметил он.
Здесь уже возвели фундамент, пилоны и плиту для основания пьедестала. В настоящее время продолжаются работы по благоустройству парковой зоны.
Сама бронзовая скульптура воина-освободителя, которая является точной копией памятника в берлинском Трептов-парке, весит 26 тонн. Его доставят в Кемерово 25–26 августа, для чего задействуют три фуры.
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