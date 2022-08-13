Москва, , 13:15 — REGNUM Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожено до 170 националистов и 12 единиц военной техники. Об этом 13 августа сообщили в Минобороны России.

Су-34 ВКС России Александр Маркин

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Также ударами высокоточных ракет в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ.

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