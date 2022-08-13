Москва, 13 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Ударами высокоточных ракет в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ. Об этом 13 августа сообщили в Минобороны России.

Министерство обороны России ВС России

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«Ударами высокоточных ракет большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивных систем залпового огня по резервам противника, в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более трёхсот военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ», — отмечается в сообщении.

Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано.

Кроме того, союзные силы полностью освободили населенный пункт Пески в ДНР.