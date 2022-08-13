Москва, , 13:10 — REGNUM Россия не исключает асимметричного ответа на действия властей США деструктивного характера против российских дипломатов. Об этом 13 августа заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил в интервью ТАСС Даричев, на сегодняшний день российские загранучреждения в США осуществляют свою работу в крайне сложных условиях, в атмосфере насаждаемой Вашингтоном русофобии и при постоянно вводимых ограничениях против их сотрудников.

При этом он добавил, что последним фактически отказано в свободе передвижения, а также в рутинных контактах в американском Госдепе и других структурах исполнительной и законодательной власти США.

«Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры — как «зеркальные», так и асимметричные. Такова реальность — каждое действие рождает противодействие», — сказал российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что в российско-американском диалоге по вопросу об обмене заключёнными действительно упоминаются имена гражданина России Виктора Бута и представителей США Бриттни Грайнер и Пола Уилана.