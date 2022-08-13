Москва, 13 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Союзные силы полностью освободили населенный пункт Пески в ДНР. Об этом 13 августа сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден н. п. Пески Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе Краматорска в ДНР уничтожена пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней.