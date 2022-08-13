Москва, 13 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Перенос производства автомобилей LADA Vesta из Ижевска на основную площадку АвтоВАЗа в Тольятти потребует инвестиций в размере 1 млрд рублей. Об этом сообщил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия-24».

Lada.ru Производство автомобилей на АвтоВАЗе

Глава АвтоВАЗа рассказал, что в компании рассчитывают быстро окупить затраты на перенос производства. Он отметил, что проект выйдет на рентабельность уже к концу 2023 года.

Совет директоров АвтоВАЗа утвердил решение о переносе производства автомобилей семейства LADA Vesta в Тольятти в августе 2022 года. Ранее эти автомобили собирались на заводе компании в Ижевске.

Перенос производства на основное предприятие АвтоВАЗа позволит компании нарастить объёмы производства. Сборочная линия в Ижевске позволяла выпускать до 32 автомобилей в час, на линии B0 в Тольятти можно будет производить до 60 автомобилей в час.

Завод АвтоВАЗа в Тольятти продолжит выпускать комплектующие для автомобилей. Также на этом предприятии планируют запустить сборку электромобилей LADA e-Largus.