Донецк, 13 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили по Байраку в ДНР 8 мин. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:45 — н.п. Курдюмовка — н.п. Байрак: выпущено 8 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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