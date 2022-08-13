Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Поддерживая кризис на Украине, американский лидер Джой Байден желает привести Россию к госперевороту. Об этом рассказала экс-конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард в шоу Такера Карлсона на телеканале Fox News.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Демократам всегда было плевать на мораль, как и на народ Украины… Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций. А для Байдена это еще, цитата, «новый мировой порядок», — отметила Габбард.

По ее словам, «никакое число смертей, разрушений и страданий не помешает вечному Вашингтону выполнить свою повестку дня».

Нормализация отношений между РФ и США возможна в случае, если американская сторона начнёт уважать российские национальные интересы. Об этом 13 августа заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

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