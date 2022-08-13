Москва, , 12:54 — REGNUM Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшиеся в плен и сложившие оружие, отказались вернуться по обмену. Об этом говорится в заявлении одного из солдат, распространенном 13 августа Минобороны РФ.

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«Военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, нацгвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск приняли решение остаться на территории подконтрольной РФ из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой», — отмечается в сообщении.

Так, солдат Виталий Деревянкин рассказал о негативном отношении к киевской власти и посоветовал сослуживцам сложить оружие. А мужчина, представившийся матросом Малышом, заявил о нежелании поднимать оружие против братьев.