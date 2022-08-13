Донецк, 13 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Мирная жительница в Куйбышевском районе Донецка получила ранения после того, как наступила на запрещённую противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток», которые были разбросаны при обстреле города украинскими нацистами. Об этом 13 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Department of Foreign Affairs and Trade Взрыв мины

«По улмце Изотова в Куйбышевском районе города на сброшенную украинскими военными преступниками запрещённую противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток» наступила женщина 1965 года рождения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что географические задачи специальной военной операции Вооружённых сил России по денацификации и демилитаризации Украины будут расширены при поставках Западом киевскому режиму дальнобойных систем вооружений.