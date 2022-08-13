Нур-Султан, , 12:51 — REGNUM Замминистра обороны РФ Александр Фомин открыл конкурсы Армейских международных игр в Казахстане. Об этом 13 августа сообщили в Минобороны РФ.

В Нур-Султане состоялась торжественная церемония открытия конкурсов Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня», «Меридиан» и «Тактический стрелок».

«От российской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и делегация общественного совета при Минобороны РФ во главе с Павлом Гусевым», — отмечается в сообщении.

Армейские международные игры (АрМИ) — ежегодные международные комплексные соревнования подразделений и команд ВС государств-участников, в ходе которых проводятся международные конкурсы по военно-прикладным видам состязаний среди военнослужащих.