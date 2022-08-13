Донецк, , 12:47 — REGNUM ВСУ обстреляли Железную Балку в ДНР. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:10 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка: выпущено 5 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 12 снарядов калибра 155 мм.

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