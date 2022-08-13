Москва, 13 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Российский следователи продолжают фиксировать военные преступления киевского режима против мирных жителей. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Следователями СК России продолжается фиксация фактов преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских учреждений в военных целях», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что, по информации следователей, в населённом пункте было найдено свыше 500 захоронений погибших в результате хаотичных обстрелов киевских боевиков при отступлении и за десять дней во дворах города из них были извлечены останки более 100 человек.

Также указывается, что, по данным Минобороны России, на территории ряда жилых домов, а также в церкви и на территории детского сада в Николаеве, Харькове, Павлограде и в Константиновке украинские нацисты создали опорные пункты, позиции артиллерии и склады боеприпасов.

Помимо того, уточняется, что около населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области киевскими боевиками были заминированы автомобильные мосты через реку Средняя Терса. При этом ВСУ намерены взорвать их для того, чтобы обвинить военных ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

«Приведенные факты получат правовую оценку в рамках уголовных дел», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке Читайте также: 12 снарядов калибра 155 мм.