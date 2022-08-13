Кызыл, , 12:36 — REGNUM В Туве отмечают народный праздник животноводов Наадым-2022. Основные праздничные мероприятия проходят в местечке Тос-Булак, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наадым-2022. Тува Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

Здесь проходят состязания по национальной тувинской борьбе хуреш, конным скачкам и стрельбе из лука. Тем временем, в Молодёжном парке Кызыла проходит концерт «Наадым-биле!».

В своём поздравлении глава республики Владислав Ховалыг заявил, что в этом празднике нашло своё отражение мировоззрение тувинского народа, его уважительное отношение к труду чабанов. При этом он упомянул спецоперацию, которая заставила на многое устоявшееся смотреть по-другому.

«Основу Наадыма всегда составляли традиционные занятия мужчин, и в первую очередь боевые искусства кочевников — скачки, владение оружием, силовая борьба, выживание. Этим навыкам учились не как ремеслу. С ними фактически рождались. Не научившись ходить, уже умели сидеть в седле, обращаться с луком, стрелами, с арканом. Не случайно наши воины вызывали и вызывают особый трепет врагов. В дни празднования Наадыма в дань уважения традициям мы проводим», — отметил он.